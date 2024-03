Rencontre avec Francis Zégut à Niort Médiathèque Pierre-Moinot Niort, mercredi 27 mars 2024.

Voix emblématique de la radio, Francis Zégut démarre sa carrière en 1976 sur RTL puis criera son amour de la musique dans l’émission nocturne Wango tango . En 2001 il poursuit sa carrière sur RTL 2 dans l’émission Pop-Rock Station . Grand voyageur il raconte ses voyages aux Etats-Unis dans le magazine Rolling Stone. On le retrouve également sur ARTE où il présente les retransmissions des concerts du Hellfest.

En 2023, il publie La playlist By Zégut, aux éditions Autour de la Poire, un recueil de textes et de caricatures sur la musique. Il y raconte des anecdotes sur des groupes et artistes qui l’ont marqué au cours de sa carrière.

Sur inscription sur le site https://www.billetweb.fr/rencontre-francis-zegut

Début : 2024-03-27 18:00:00

Médiathèque Pierre-Moinot 1 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

