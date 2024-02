RENCONTRE AU SOMMET Montpellier, mercredi 8 mai 2024.

Dégustez du vin, découvrez le paysage et admirez le soleil de la fin de journée en haut de l’arc de triomphe. En partenariat avec les terroirs IGP pays d’Hérault.

Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville l’arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un professionnel de la viticulture vous proposeront tour à tour dégustation de vin rouge, blanc et rosé, et lecture de paysage.

RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch coté palais de Justice

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Interdite au moins de 18 ans 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 18:30:00

fin : 2024-05-08 20:30:00

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement RENCONTRE AU SOMMET Montpellier a été mis à jour le 2024-02-19 par OT MONTPELLIER