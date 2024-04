ATELIER « LE LARGE SPECTRE DES GRAINES ET LEUR UTILISATION DANS LE MONDE » MAM Béziers, mercredi 29 mai 2024.

ATELIER « LE LARGE SPECTRE DES GRAINES ET LEUR UTILISATION DANS LE MONDE » MAM Béziers Hérault

Savez-vous reconnaître les graines et les associer à leur plante ? Et d’où elles viennent ? Venez découvrir leur histoire grâce à de nombreux outils ludiques !

Dès 8 ans, sur inscription.

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

