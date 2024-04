CLICADO MAM Béziers, mercredi 29 mai 2024.

CLICADO MAM Béziers Hérault

Nos animateurs vous accueillent dans un espace dédié aux jeux vidéo. De nombreux jeux en ligne ou en solo sont accessibles, sur les PC et les consoles à votre disposition. Partagez, découvrez, échangez autour de votre passion.

Pour les 11 ans et +, places limitées, inscription conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

L’événement CLICADO MAM Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE