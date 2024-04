CAFÉ LITTÉRAIRE SPORT ET LITTÉRATURE MAM Béziers, mercredi 29 mai 2024.

En cette année des Jeux Olympiques de Paris 2024, Fabrice Baumann, libraire, viendra présenter une sélection de romans autour du sport et de la littérature ainsi que plusieurs livres documentaires. A la fin de la présentation, suivra un temps déchange avec les bibliothécaires autour d’un café et de petits gâteaux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 15:30:00

fin : 2024-05-29

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

