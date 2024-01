CONSTRUIRE UN PERSONNAGE DANS SON UNIVERS 19 Place du Nombre d’Or Montpellier, mercredi 29 mai 2024.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 19:45:00

fin : 2024-05-29 21:00:00

Construire un personnage dans son univers,

Caractérisation, parcours, crise et quête. Héros et anti-héros. Son adaptation dans un contexte. Les alliés, les adversaires.

Discussions, exemples, temps d’écriture et de partage.

Dimanche 14 Janvier 2024, 10h-17h, avec une heure de pause (repas tiré du sac).

A l’Adra, 19 place du Nombre d’Or, tram Antigone.

Prix : 40 €, 35 pour les adhérents à l’Adra, 30 € pour les étudiants.

Contacter Carole Lilin, 06 84 01 48 57, carole.lilin@gmail.com

EUR.

19 Place du Nombre d’Or

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



