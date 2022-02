Regards de Femmes | Lecture et échanges Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Regards de Femmes | Lecture et échanges Ondres, 11 mars 2022, Ondres. Regards de Femmes | Lecture et échanges Place Richard Feuillet Espace Capranie Ondres

2022-03-11 20:00:00 – 2022-03-11 22:00:00 Place Richard Feuillet Espace Capranie

Ondres Landes Ondres EUR La compagnie L’Échappée belle vous propose des lectures musicales de l’ouvrage Rouge pute de Perrine le Querrec, un recueil de témoignages de femmes victimes de violences conjugales. Un moyen de sensibiliser et d’interpeller avant de lancer un échange avec le public, en partenariat avec la Ligue des droits de l’homme et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles du Seignanx.

Deux artistes féminines locales seront également exposées à la salle Capranie.

