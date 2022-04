Récital pour la paix Labaroche, 1 mai 2022, Labaroche.

Récital pour la paix Labaroche

2022-05-01 16:00:00 – 2022-05-01 17:30:00

Labaroche Haut-Rhin Labaroche

EUR Lors de ce récital, Rosier Coco, auteur, compositeur et interprète, les pères Anthony et Augustin, les frères rédemptionnistes des Trois Epis, Lysie-Anne et Jean François lanceront un appel pour la paix dans le monde.

Récital à Marie pour la Paix dans le monde.

+33 3 89 78 95 95

