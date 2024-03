Marché aux puces Ranspach, mercredi 8 mai 2024.

Marché aux puces Ranspach Haut-Rhin

34ème Marché aux puces et 12ème fête villageoise. Buvette et petite restauration sur place.

Réservation des emplacements avant le 30/04/24. Les emplacements non occupés seront redistribués sur place à partir de 8h.

Chers visiteurs et chers exposants, L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Ranspach organise son 34 ème Marché aux Puces et 12 ème Fête Villageoise dans les rues du village.

Buvette et restauration sur place.

Au menu Collet fumé, Roïgabradeldis, café, dessert.

Adulte 14 € et enfant (-10ans) 7€.

Pour toute inscription ou renseignement, n’hésitez pas à contacter le 07.66.36.63.04 de 18 H à 21 H.

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-08

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est

