Au p’tit marché du bien être et de l’artisanat Cernay, mercredi 8 mai 2024.

Rencontre de praticiens bien-être et d’artisans locaux, stands avec vente de produits de bien-être et d’artisanat local. Chaque mois de belles personnes pour vous partager leurs passions et leurs talents !

Venez à la rencontre de praticiens bien-être et d’artisanes locaux. Du reiki aux magnétiseurs, en passant par les masseurs bien-être ainsi que divers produits tels que pierres et minéraux, fleurs de Bach, naturopathie, découpes et gravures sur bois, créations artisanales et bien plus ! Chaque mois de belles personnes pour vous partager leurs passions et leurs talents ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 11:00:00

fin : 2024-05-08 18:00:00

4 Place des Étoiles

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est salonbienetreetartisanat@gmail.com

