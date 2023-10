La Foire aux vins de Guebwiller Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller, 9 mai 2024, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Dégustation de plus de 200 crus, marché de la vigne et du terroir, animations pour enfants, concerts et spectacles de 10h à 18h..

2024-05-09 fin : 2024-05-09 18:00:00. 0 EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Tasting of more than 200 vintages, vineyard and local market, animations for children, concerts and shows from 10 am to 6 pm.

Degustación de más de 200 vinos, viñedo y mercado local, actividades infantiles, conciertos y espectáculos de 10 a 18 horas.

Verkostung von über 200 Weinen, Wein- und Regionalmarkt, Kinderanimation, Konzerte und Aufführungen von 10.00 bis 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller