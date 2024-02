Fête du Cochon Ungersheim, vendredi 3 mai 2024.

Fête du Cochon Ungersheim Haut-Rhin

La fête du cochon, c’est l’occasion de se divertir grâce à des bals, du sport avec une course à pied qui réunit plus de 300 participants chaque année, une balade gourmande.

Depuis plus de 50 ans, la fête du cochon, c’est l’occasion de se divertir grâce à des soirées animées par un DJ, des courses de cochon et des défis sportifs…

Des centaines de kilos de viande de cochon sont préparées à l’occasion, du Schiffala (palette fumée) au Schwina Haxla (jarret) en passant par le Surlawerla (foie sauté maison) ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-05-12

rue d’Ensisheim

Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Fête du Cochon Ungersheim a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région