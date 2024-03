Championnats de France de l’avenir Cyclisme sur route Altkirch, mercredi 8 mai 2024.

Championnats de France de l’avenir Cyclisme sur route Altkirch Haut-Rhin

Un évènement qui rassemble plus de 900 coureurs filles et garçons issus des catégories cadets (U15 -U17), juniors (U19) et espoirs (U23).

Les Championnats de France de l’Avenir Route se dérouleront du 8 et 12 mai à Altkirch en Alsace.

Programme :

08 mai 2024

Contre-la-montre :

13h00 féminines 13,20 km

13h20 masculins 13,20 km

13h40 U19 féminines 21,50 km

14h18 U19 masculins 21,50 km

15h23 U23 féminines 21,50 km

15h54 U23 masculins 21,50 km

09 mai 2024

Course en ligne

U15 & U19

09h30 masculins 85,50 km

14h30 féminines 55,80 km

10 mai

Contre-la-montre

U15 & U19

14H30 mixte en relais 37,60 km

11 et 12 mai

Course en ligne

U23

09h00 féminines 98,80 km

13h30 masculins 166,40 km

U19

09h00 féminines

13h00 masculins 132,60 km

Retrouvez toutes les informations sur https://velo.ffc.fr/championnats-france-avenir-2024-altkirch/

