RDV DES AFICIONADOS AVEC LA CULTURE TAURINE Lunel, vendredi 12 avril 2024.

Le rendez-vous des aficionados avec la culture taurine Du 12 au 20 Avril Espace Castel Lunel

Du Samedi 13 au Samedi 20 Avril Exposition Regards sur notre passion .

Une dizaine d’artistes, photographes, peintres, dessinateurs, sculpteurs etc. ont été invités à investir les coursives de l’espace Castel afin de proposer leurs visions de la culture taurine Julie Bérard, Noldsphoto, Bruno Climent, Clara, César Cepeda, Mélanie Brethous, Jean-Louis Léonard, Arnaud Cabanon, Pierre Aubanel, Manuel Da Costa etc. Vernissage, en musique, le Vendredi 12 Avril à 18 h 45.

– Samedi 13 Avril à 20 h Conférence sur l’élevage pour la culture taurine. En présence de Béranger Aubanel, manadier, Pascal Malhan, ganadero de toros, et Michel Agruna, ganadero landais.

– Vendredi 19 Avril à 19 h Salon du livre et de la lecture

Au cours de cette soirée littéraire, seront présentés différents ouvrages en présence de leurs auteurs (Patrick Varin, Cyrille Vidal, Sandrine Bouterin-Bernal etc.), et proposées des lectures et ballades littéraires au sein des espaces d’exposition.

Samedi 20 Avril à 19 h 30 Projection du film Ma vie de torero , avec Richard Milian

+ d’infos Tél 06 67 31 27 36 et aficionadosfracais@gmail.com.

Tout public Entrée libre dans la limite des places disponibles .

173 Rue Marx Dormoy

Lunel 34400 Hérault Occitanie

