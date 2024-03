Randonnées Rollers Gratuites Quai Vendeuvre Caen, dimanche 17 mars 2024.

Randonnées Rollers Gratuites Quai Vendeuvre Caen Calvados

Les Randonnées Publiques à Rollers sont une des inspirations du TouCaen Roller, à savoir promouvoir la pratique du Roller pour tous et le plus régulièrement possible. C’est pour cette raison, que régulièrement, le Club propose des Randos ouvertes à tous afin que chacun puisse venir se faire plaisir…

… et toujours dans un contexte sécurisé. En effet, le TouCaen peut compter sur ses AS (Adorables Staffeurs) qui assurent le bon déroulement de la manifestation, notamment sur les voies partagées avec les véhicules motorisées. Tout le monde est le bienvenu sur le parcours, les seuls impératifs restent la bonne humeur et la bienveillance ! Oui, au Club, on y est attaché, et on veut toujours pouvoir compter sur quelqu’un en cas de difficulté.

Ces Randonnées Publiques sont régulières et le Club essaie d’utiliser l’actualité pour les thématiser. Les déguisements sont donc appréciés pour renforcer l’aspect festif de l’événement. On retrouve ainsi, la Rando Halloween fin Octobre (celle qui regroupe jusqu’à 200 participants, record actuel !), la Rando Galette pour commencer l’année, la Carnaval, la Chance, le Nouvel An Chinois, etc…

Bref, il y a donc de quoi chausser les Rollers toute l’année à Caen ! On vous attend donc nombreux pour rouler avec nous.Rando Saint Patrick’s Day Dimanche 17 Mars (rando “débutants” 13h45 et rando “confirmés” 15h) rdv au port de Caen, mettez vous au vert ou en vert pour cette occasion.Rando Printemps Vendredi 19 Avril (tous niveaux), rdv 20h15 au port de Caen.Rando fin de saison en musique Vendredi 7 Juin (tous niveaux), rdv 20h00 à la Halle des Granges, nous aurons le plaisir de partager ce moment avec le groupe de musique Les z’Amuzimokos.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 13:45:00

fin : 2024-03-17

Quai Vendeuvre Port de Caen

Caen 14000 Calvados Normandie contact@toucaenroller.fr

L’événement Randonnées Rollers Gratuites Caen a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Caen la Mer