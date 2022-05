Randonnée pédestre à Montviette Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

Randonnée pédestre à Montviette Saint-Pierre-en-Auge, 11 septembre 2022, Saint-Pierre-en-Auge. Randonnée pédestre à Montviette Parking de la salle des fêtes Montviette Saint-Pierre-en-Auge

2022-09-11 13:30:00 13:30:00 – 2022-09-11 16:00:00 16:00:00 Parking de la salle des fêtes Montviette

L'étoile sportive livarotaise organise une randonnée pédestre à Montviette Départ du parking de la salle des fêtes

