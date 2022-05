Randonnée paysanne – Festival de la randonnée Aumont, 24 mai 2022, Aumont.

Randonnée paysanne – Festival de la randonnée La Tuilerie Ferme de la Tuilerie Aumont

2022-05-24 – 2022-05-24 La Tuilerie Ferme de la Tuilerie

Aumont Jura Aumont

Mardi 24 mai de 14h à 17h

Cap sur la campagne jurassienne à la rencontre de ses habitants et producteurs. Accompagné de Claudine et Serge Morton de la Ferme de la Tuilerie, vous traverserez plaines et forêts pour aller à la rencontre de Jérémie et Elisabeth, apiculteurs jurassiens, pour découvrir leur savoir faire et partager un moment de convivialité.

Matériel à prévoir : Eau, en-cas, bonnes chaussures de marche, vêtements adaptés aux exigences de la météo, casquette, lunettes de soleil et créme solaire

