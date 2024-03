Quand Pikachu parle occitan, cultures d’ailleurs et langues d’ici Médiathèque de la CABA (Orlhac) Aurillac, jeudi 21 mars 2024.

Quand Pikachu parle occitan, cultures d’ailleurs et langues d’ici una conferéncia de Danís Chapduèlh Jeudi 21 mars, 18h00 Médiathèque de la CABA (Orlhac) Gratis, entrada liura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Une conférence qui mélange jeux vidéo, linguistique, créature de poche, culture(s), folklore et mythologies d’ici et d’ailleurs.

Médiathèque de la CABA (Orlhac) rue du 139e Régiment d’Infanterie, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 93 29 34 »}, {« type »: « email », « value »: « mediacion@ostaldeltelh.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ostaldeltelh.org/ »}]

pokémon pikachu