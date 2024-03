Festival Deman & Passat deman Sala polivalenta (Vic en Carladés) Vic-sur-Cère, vendredi 24 mai 2024.

Festival Deman & Passat deman 3ena edicion 24 et 25 mai Sala polivalenta (Vic en Carladés) Veire detalh çai-jos :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:00:00+02:00 – 2024-05-24T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-25T17:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:59:00+02:00

Vendredi 24 et Samedi 25 mai 2024

VIC-SUR-CERE (15)

VENDREDI 24 MAI

Salle du temps libre

18H – Distribution de paniers bio par l’AMAP du Carladés

18H30 – Concert inaugural [avec la participation de Rodin Kaufman (Rodin Hip hop poétique) et de Nicolas Gey (artiste plasticien)]

Salle polyvalente

20H30 – Djazia Satour [Pop folk arabe]

Après Klami et Alwâne, Djazia Satour revient avec un nouvel album intitulé Aswât (Des voix) qui explore, dans la veine subtile et personnelle que nous lui connaissons, l’héritage musical algérien. On reconnaît encore dans les compositions originales qu’elle propose les influences les plus actuelles, empruntées notamment à la folk indie et au groove d’une pop pétillante. L’inspiration s’infléchit cependant de façon marquée vers les genres traditionnels qui ont bercé ses premières années.

​22H – Raffut [Groove tropical méditerranéen]

Plus que jamais pétrie par ces musiques du Nordeste Brésilien, RAFFUT invoque le métissage, enlace et entrelace nos racines dans un canevas électrique. RAFFUT, anciennement Forró Raffut, c’est toujours ce groove tropical et méditerranéen qui nous entraine dans un bal sans frontières invitant irrésistiblement à la danse !

**************************

SAMEDI 25 MAI

Scène extérieure du Festival

17h Les Mecanos [Chants populaires et percussions à mollette]

Avec Les Mécanos, la polyphonie vocale issue des musiques traditionnelles s’ouvre, grâce à l’ajout de percussions, aux musiques actuelles : l’instrumentarium des Mécanos se veut résolument moderne (grosse caisse, toms basses) et en lien avec les origines populaires des textes et mélodies (objets détournés : clés plates, pots d’échappement, jantes…). Sur scène, ils nous ouvrent les portes de leur atelier où s’entremêlent chants de travail, de lutte, complaintes amoureuses, satires politiques et religieuses, chants à danser et à boire, tous réarrangés à dix voix et portés par la cadence, grondante et dansante, des percussions. Leurs dix paires de mains manipulent ferrailles et peaux tendues pour rythmer une matière sonore polyphonique, sincère et insouciante.

18h30 Rita Macedo Trio [Trio Forró Brasil]

Quand elle empoigne son accordéon, difficile de résister… Rita est un phénomène scénique qui fait vibrer les planches et tournebouler les gens ! Arrivée de Bahia il y a deux décennies, elle s’est notamment fait connaître avec son duo Femmouzes T. Elle fait chanter et danser comme au « village » sur un répertoire qui renoue avec les grandes traditions des musiques populaires, improbable rencontre d’un Brésil flamboyant et d’une Occitanie fière et généreuse qui l’a définitivement adoptée.

En trio, elle nous propose un grand Bal Forro qui va faire bouger le public sur des rythmes populaires, rapides et syncopés (baião, forró, xote, arrasta-pé, xaxado…).

Salle polyvalente

20H30 – Fraires Sawa [Fanfare arabo occitane]

Ces 12 musiciens vous invitent à une fête née d’un rapprochement inédit entre deux rives de la Méditerranée. La musique cuivrée de l’Aude Occitane -inspirée du carnaval de Limoux- rencontre la transe et la poésie des musiques du Maghreb.

22H – Krismen et Alem [Breizh beatbox]

Inspiré du chant à danser du Centre-Bretagne comme du Dubstep, le duo vocal formé par Krismenn et AleM explose les clichés que vous pouvez avoir sur la culture bretonne et la culture hip-hop. Cette rencontre entre le chanteur-rappeur breton et le champion de beatbox est un véritable partage entre deux virtuoses repoussant les frontières de leurs propres cultures !

23H15- Antti Paalanen (Techno à bretelles finlandais)

Associer la musique traditionnelle finlandaise à l’Electronic Dance Music, le tout à l’accordéon….voici la gageure d’Antti Paalanen.

L‘artiste superpose ainsi l’ambiance b

***************************

Vendredi 24 mai 2024

Tarif plein 13€ (sur réservation) 15€ hors réservation

Tarif réduit 9€ (adhérents Carladés Abans, IEO, Associations partenaires, Moins de 18 ans et chômeurs sur justificatifs)

Gratuit – 12 ans

​Samedi 25 mai 2024

Tarif plein 17€ (sur réservation) 19€ hors réservation

Tarif réduit 13€ (adhérents Carladés Abans, IEO, Associations partenaires, Moins de 18 ans et chômeurs sur justificatifs)

Gratuit – 12 ans

Formules PASS 2 soirées

Pass 2 soirées 25€ tarif plein

Pass 2 soirées 20€ tarif réduit

Sala polivalenta (Vic en Carladés) Rue Du 19 Mars 1962 15800 Vic sur Cère Vic-sur-Cère 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « carlades.abans@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carladesabans.com/festival-passat-passat-deman »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.83.39.14.33 »}]

occitan festival

Carladés Abans