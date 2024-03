Et la lumière fut! Ferme de Pierre Allègre – Ecomusée de Margeride Ruynes-en-Margeride, samedi 18 mai 2024.

En lien avec l’exposition Feu(x), venez découvrir l’évolution des techniques d’éclairage au fil du temps. L’accent sera mis sur les moyens utilisés par les paysans de Margeride aux XIXe et XXe siècles dans le cadre exceptionnel de la Ferme de Pierre Allègre.

L’animation se poursuivra par un atelier création d’une bougie au naturel et d’une découverte du site à la lueur des lampions.

Ferme de Pierre Allègre – Ecomusée de Margeride Le Bourg, Ruynes-en-Margeride, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Ruynes-en-Margeride 15320 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 23 43 32 http://www.pays-saint-flour.fr La ferme de Pierre Allègre raconte une journée de la vie paysanne dans les années 1870, dans une ferme typique de la Margeride Cantalienne au village de Loubaresse. Le corps de ferme, habitation et étable-grange, y est conservé tel qu'il l'était à cette époque.

©Hervé Vidal pour Écomusée de Margeride