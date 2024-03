Conférence « Pris sur le vif – Les carnets de dessins », suivie de la visite du musée en nocturne Musée Elise Rieuf Massiac, samedi 18 mai 2024.

Conférence « Pris sur le vif – Les carnets de dessins », suivie de la visite du musée en nocturne On montrera à partir d’exemples choisis surtout parmi les carnets des peintres du musée et de leur maître Marguerite Jeanne Carpentier, combien le carnet de dessin est un outil indispensable à l’arti… Samedi 18 mai, 20h00 Musée Elise Rieuf Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

On montrera à partir d’exemples choisis surtout parmi les carnets des peintres du musée et de leur maître Marguerite Jeanne Carpentier, combien le carnet de dessin est un outil indispensable à l’artiste pour capturer une scène de vie, une émotion, un paysage, bref un instantané vivant.

Musée Elise Rieuf 4 rue Albert chalvet, 15500 Massiac Massiac 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 23 03 95 http://www.musee-elise-rieuf.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 02 03 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.hautesterrestourisme.fr/fr/fiche/fete-et-manifestation/nuit-des-musees-musee-elise-rieuf-pris-sur-le-vif-les-carnets-de-dessins-massiac_TFO6830552/ »}] Un Musée d’art à découvrir. Deux femmes peintres de talent. Elise Rieuf peint l’Auvergne, ses voyages en Europe, les 3 années vécues à Shanghai. Les portraits au pastel de Charlotte Musson reflètent le monde des arts et des lettres de 1930 à 1950.

Le Musée d’art Elise Rieuf présente les oeuvres de deux femmes peintres du XXe siècle : Elise Rieuf et Charlotte Musson. Les toiles d’Elise Rieuf (1897-1990) sont une véritable invitation au voyage. Elle parcourt l’Europe en quête d’images, séjourne trois ans en Chine et vient se ressourcer dans les beaux paysages de son Auvergne natale. Une peinture tonique et gaie, un métier très sûr acquis auprès de son maître Marguerite Jeanne Carpentier, peintre et sculpteur, disciple de Rodin. Charlotte Musson (1905 – 1975), puissante portraitiste, est parisienne ; ses modèles s’appellent Marguerite Yourcenar, Blaise Cendrars, Marcel Aymé. Chatoiement des couleurs, vérité des portraits, variété des inspirations : elle manie le pastel, son mode d’expression favori, avec une extrême dextérité. Le Musée se situe dans une partie des anciennes écuries du château. Parking devant le musée

©Muséed’ArtEliseRieuf