Boite de conserv’ : visite des réserves du musée! Musée de la Haute Auvergne Saint-Flour, samedi 18 mai 2024.

Boite de conserv’ : visite des réserves du musée! Aux Musées de Saint-Flour le constat est sans appel : ce qui fascine le plus nos visiteurs, ce sont les coulisses, tout ce que vous ne voyez jamais. 2024 est une aubaine pour les curieux : le musée d… Samedi 18 mai, 18h00, 20h00 Musée de la Haute Auvergne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Aux Musées de Saint-Flour le constat est sans appel : ce qui fascine le plus nos visiteurs, ce sont les coulisses, tout ce que vous ne voyez jamais. 2024 est une aubaine pour les curieux : le musée de la Haute-Auvergne est en plein chantier des collections. A cette occasion les réserves sont vidées et chaque objet est sorti, nettoyé, inventorié, photographié et finalement reconditionné. Pour la nuit des musées poussez le rideau et venez voir ce qu’il se trame dans l’ombre !

Musée de la Haute Auvergne 1 place d’armes, Saint-Flour, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes http://www.saint-flour.fr Le Musée de la Haute-Auvergne est situé dans l’ancien palais épiscopal, édifié au XVIIe siècle au pied de la cathédrale Saint-Pierre. Il présente des collections identitaires étonnantes, témoins de l’histoire d’un pays de hautes terres. Les salles voûtées primitives du palais servent de cadre aux collections archéologiques, la chapelle privée de l’Évêque à la statuaire religieuse du XIIe au XIXe siècle, la salle capitulaire au trésor de la cathédrale, et les anciens appartements à l’art populaire de Haute-Auvergne et à l’une des plus belles collections de mobilier domestique en France.

©Musée de la Haute Auvergne