Visite du Musée Pompidou à Montboudif Musée Georges Pompidou Montboudif, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18T10:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Ce musée à pour ambition de retracer, au travers d’archives diverses et de photographies, les relations civiles et politiques du Premier Ministre, Député et Président de la République Georges Pompidou. Le visiteur a accès à un ensemble particulièrement riche de documents iconographiques constitué d’objets personnels et de nombreuses photographies de voyages officiels, de campagnes électorales ou d’évènements locaux. D’autre part la projection d’un petit film témoigne de l’attachement de Georges Pompidou à sa terre natale. Cet ensemble constitue une évocation d’histoire contemporaine pour tout style de public et l’art n’y est pas en reste.

Egalement ouvert le dimanche 19 mai de 14h à 18h.

Musée Georges Pompidou Montboudif, 15190 Cantal Montboudif 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvert d’avril à octobre, les samedis, dimanches et jours fériés, de 14 h à 18 h. Ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Visites sur réservation pour les groupes et les individuels le reste de l’année. Parking sur place

