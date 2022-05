Projection : De l’obscurité à la lumière Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Diffusion d’un documentaire sur une incroyable mobilisation pour un village de Madagascar, suivie d’un débat avec l’un des acteurs du projet autour d’un mocktail / tapas. MERCREDI 18 MAI de 14h-16h – médiathèque d’Aire sur l’Adour

