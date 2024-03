PROJECTION DE COURT-MÉTRAGE STOP AU HARCÈLEMENT DE RUE Gignac, mardi 12 mars 2024.

Projection du court-métrage Majorité opprimée réalisé par Éléonore Pourriat La journée d’un homme victime du sexisme ordinaire dans un monde régi par les femmes, du regard le plus anodin à l’agression la plus violente.Projection suivie d’un échange avec Jéhanne Bréchet-Bouix, enseignante en analyse filmique.

Stop au harcèlement de rue !

Les sifflements, les commentaires, les insultes, voire les attouchements… Ces comportements insistants, irrespectueux, menaçants, insultants en raison du genre, de l’orientation sexuelle, de la couleur de peau, du handicap se déroulent dans l’espace public. En 2021, 80% des femmes avaient déjà été victimes (selon le sondage mené dans 15 pays par l’Oréal Paris et Ipsos). Mais tout le monde est concerné.

Sur réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-12

22 Place du Jeu de Ballon

Gignac 34150 Hérault Occitanie mediatheque@ville-gignac.com

