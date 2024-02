SAINT-GÉLY FÊTE LA RURALITÉ Saint-Gély-du-Fesc, dimanche 28 avril 2024.

La ville de Saint-Gély-du-Fesc, les associations Saint-Gély chasse pêche nature et OCE Lou Patus vous invitent à la fête la ruralité en plein cœur de ville, sur l’Esplanade du Devois, un site arboré de près de 5 hectares.

Ce événement a pour ambition de sensibiliser le grand public à l’éducation à la nature, à la préservation de la biodiversité et à l’authenticité de nos terroirs.

Petits et grands découvriront la beauté et la richesse de nos campagnes, le monde rural d’hier et d’aujourd’hui.

Au programme de cette journée conviviale et festive

– Démonstration chiens de troupeaux

– Démonstration chevaux de labour

– Démonstrations bœufs de labour

– Tonte d’ovins

– Tissage de laine

– Démonstration de débitage de bois

– Spectacles de chevaux camarguais

– Présence des différents animaux de la ferme

– Exposition de machines agricoles et d’objets agricoles anciens

– Promenade à poneys et en calèche…

– Ruche pédagogique

– Maréchal ferrant

– Présence de producteurs locaux, artisans, pépiniéristes…

Les jeunes agriculteurs de l’Hérault seront présents pour échanger sur le milieu agricole et ses métiers, de quoi créer des vocations.

Pas moins de 120 animaux de la ferme seront au rendez-vous moutons, bœufs, lapins, équidés… De quoi émerveiller les plus jeunes qui pourront également participer aux divers ateliers et animations empreintes d’animaux de la ferme, travail du bois, acromobile avec accrobranche et tyrolienne.

La journée sera ponctuée par le rythme de la Peña Camargua.

Informations pratiques

Entrée gratuite pour tous

Parkings gratuits à proximité du site

Restauration et buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

