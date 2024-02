PORTI’RUN 1ÈRE ÉDITION Portiragnes, dimanche 28 avril 2024.

PORTI’RUN 1ÈRE ÉDITION Portiragnes Hérault

PORTI’RUN La course à pied rêvée qui va vous en mettre plein la vue !

Après en avoir rêvé pendant plusieurs années, la ville de Portiragnes et son service municipal des sports sont heureux de vous annoncer l’organisation de la 1ère édition de la Porti’Run, une course à pied qui met en valeur les atouts mer et nature de la commune !

PORTI’RUN La course à pied rêvée qui va vous en mettre plein la vue !

Après en avoir rêvé pendant plusieurs années, la ville de Portiragnes et son service municipal des sports sont heureux de vous annoncer l’organisation de la 1ère édition de la Porti’Run, une course à pied qui met en valeur les atouts mer et nature de la commune !

Un parcours de 1,5km sera réservé aux jeunes coureurs (à partir de 10 ans). 2 parcours sont proposés en solo, en duo ou en relais 8km (à partir de 16 ans) et 15km (à partir de 16 ans en relais ou à partir de 18 ans en solo). Le parcours de 8km sera aussi ouvert à une randonnée.

Canal du Midi, zones humides, flamants, taureaux de Camargue et même un passage sur la plage sont au programme de ce beau parcours animé par une batucada et une banda !

Les parcours seront sécurisés grâce à l’aide de bénévoles et de la Réserve Communale de Sécurité Civile.

Les personnes qui souhaitent aider à l’organisation sont les bienvenus. Prenez contact au 06 17 43 88 91.

De nombreuses dotations pour tous et des lots pour les meilleurs de toutes les catégories sont prévus.

Inscriptions ouvertes auprès de la société ATS chargée des inscriptions et du chronométrage via le QR Code de l’affiche ou sur https://www.ats-sport.com. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:30:00

fin : 2024-04-28

14 Boulevard Frédéric Mistral

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie

L’événement PORTI’RUN 1ÈRE ÉDITION Portiragnes a été mis à jour le 2024-02-16 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE