ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRE JACQUES HIGELIN Balaruc-le-Vieux, 28 avril 2024, Balaruc-le-Vieux.

Balaruc-le-Vieux,Hérault

Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour l’artiste Zoon Besse, l’existence bascule le jour où il découvre Jacques Higelin..

2024-04-28 18:00:00 fin : 2024-04-28 . EUR.

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie



Some encounters are life-changing. For artist Zoon Besse, his life was turned upside down the day he met Jacques Higelin.

Algunos encuentros cambian la vida. Para el artista Zoon Besse, su vida dio un vuelco el día que conoció a Jacques Higelin.

Es gibt Begegnungen, die ein Leben verändern. Für den Künstler Zoon Besse ändert sich das Leben an dem Tag, an dem er Jacques Higelin entdeckt.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE