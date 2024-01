TRAIL LES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève, dimanche 28 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Entre Salagou et Larzac, trail nature et sauvage.

Le Spiridon Club Nature du Lodévois propose, avec le concours de la Communauté de Communes Lodévois Larzac, de la ville de Lodève et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Trail les Terrasses du Lodévois.

Trois parcours figurent au programme de la journée :

8h00 – 46 km – 2 200 m D+ / départ de Soubès

10h00 – 26 km – 1 300 m D+ / départ de Soubès

14h00 – 14 km – 500 m D+ / départ de Lauroux

14h30 – Remise des Prix – Salle Pierre-Ramadier

Lodève 34700 Hérault Occitanie



