SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Les Matelles, dimanche 28 avril 2024.

SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Les Matelles Hérault

Partez à la découverte des plantes sauvages ! En fonction de la saison, nous explorerons la garrigue, la forêt, les bords de cours d’eau, et vous pourrez découvrir l’incroyable richesse des plantes comestibles et médicinales.

Programme

Nous nous retrouverons au point de RDV et partagerons un verre de tisane et une collation maison afin de nous mettre en jambes. Nous partirons ensuite pour une balade commentée à la recherche des plantes comestibles et médicinales (2km maximum sur chemins faciles). Vous pourrez voir, sentir, gouter et cueillir diverses plantes en fonction de la saison. Pour vous aider à reconnaitre les plantes, une fiche mémo vous sera prêtée. A l’issue de la balade, vous serez en mesure de reconnaître une dizaine d’espèces comestibles et / ou médicinales, et vous connaitrez les grands principes pour cueillir en sécurité et dans le respect de la biodiversité.

De retour au point de départ, vous pourrez découvrir quelques livres de référence, et acheter des produits des cueilleuses sauvages si le cœur vous en dit ! Quelques jours plus tard, je vous enverrai un document PDF récapitulatif des espèces rencontrées lors de notre balade et de leurs utilisations.

Informations pratiques

– Groupes de 5 à 15 personnes. Durée 3h. Réservation obligatoire.

– L’adresse exacte du RDV est variable pour chaque sortie. Il vous sera précisé quelques jours avant la sortie.

– Prévoir chaussures fermées, vêtements adaptés à la saison, eau, sac en tissu ou papier pour votre récolte. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

