Prise de conscience corporelle Tartas

Tartas

Prise de conscience corporelle Tartas, 15 juin 2021-15 juin 2021, Tartas. Prise de conscience corporelle 2021-06-15 12:00:00 – 2022-06-15 13:00:00 Tiers Lieu LaCOWO 3 rue de pion – Domaine du Pignada

Tartas Landes Nathalie, membre du collectif LaCoWo, vous propose tous les mardis, de 12h à 13h, des séances de prise de conscience corporelle pour soulager vos douleurs liées à votre posture !

Adhésion à 1€ pour accéder toute l’année aux animations de LaCoWo

+ Participation gratuite / à prix libre

