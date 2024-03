PRINTEMPS DU CINÉMA 2 avenue Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 24 mars 2024.

En 2024, Le Printemps du Cinéma revient comme un rendez-vous incontournable et majeur de l’année cinématographique, permettant à tous les spectateurs de profiter en famille, entre amis ou en solo de l’expérience de la salle de cinéma, à un tarif unique et exceptionnel pendant 3 JOURS.

Du dimanche 24 au mardi 26 mars 2024 inclus, l’équipe de Cinéjade est heureuse de proposer ce tarif exceptionnel de 5€ la séance*.

Le Printemps du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier cinématographique français et un événement populaire immanquable !

Il est organisé par la Fédération Nationale des Cinémas Français qui regroupe les 6000 salles de cinéma du territoire, avec le soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée).

France Télévisions, AlloCiné et Virgin Radio sont les partenaires média de l’événement.

*Tarif unique de 5€/séance hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires. Offre non cumulable avec d’autres avantages tarifaires.



Billetterie en ligne .

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

