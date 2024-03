Présentation ALOé et ciné débat autour du film la théorie du boxeur Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 29 mars 2024.

Présentation ALOé et ciné débat autour du film la théorie du boxeur Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Vagues de chaleur, sécheresses, gels tardifs ou ravageurs, le climat se dérègle et notre agriculture doit bifurquer… Oui, mais vers où ?

L’adaptation au changement climatique est déjà une réalité pour nos agriculteurs. La nécessaire transition vers un modèle de société plus respectueux de la biodiversité et des ressources naturelles passe par de nombreuses et diverses formes d’actions. La société citoyenne ALOé permet à chacun d’agir pour la transition énergétique de notre territoire. Nous présenterons à 19h30, autour d’une petite collation, les actions et projets d’ALOé. Nous poursuivrons la soirée par la projection du documentaire « La Théorie du Boxeur » suivi d’un débat en présence de producteurs et membres de l’AMAP de Tyrosse. 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@aloe40.fr

