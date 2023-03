CONCERT DESSINÉ – BIG ONE ET JIMM Près de la mairie Laimont Laimont Catégories d’Évènement: Laimont

Meuse Laimont . 5 EUR Dans le cadre de l’ouverture de son 3ème festival BD, Bulles en Barrois, en association avec la COPARY, vous propose un concert dessiné à la salle des fêtes de Laimont.

Le principe du concert dessiné est une rencontre complice de notes de musiques et de coups de crayons pour le plus grand bonheur de nos yeux et nos oreilles. Les dessins créés en direct par le dessinateur sont projetés sur grand écran, tout ceci rythmé par une musique jouée en direct par un groupe de musiciens.

Le dessinateur : « Jimm », scénariste, dessinateur et créateur de BD à l’humour subtil et décapant.

Les musiciens : « The Big One », un groupe de Blues/Rock Barisien composé de 3 membres…

Un évènement à ne pas manquer ! Restauration : 10€ (planche gourmande charcuterie / fromage), plats pour régimes spéciaux disponibles sur demande. Le nombre de place étant limité, la réservation est requise par téléphone ou par mail à culture@copary.fr en précisant si vous désirez prendre la planche gourmande. culture@copary.fr +33 3 29 78 75 69 http://www.copary.fr/ copary

