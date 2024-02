PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES Gignac, samedi 16 mars 2024.

PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES Gignac Hérault

Cet atelier vous permet de découvrir comment prendre soin de ses enfants d’une manière douce, naturelle et tout autant efficace. Vous aborderez les différentes plantes utilisées et utiles dans les maux les plus courants chez les enfants, et sous quelle forme. Vous découvrirez quelques recettes maison utiles, avec des petites préparations à remporter chez vous.

Cet atelier vous permet de découvrir comment prendre soin de ses enfants d’une manière douce, naturelle et tout autant efficace. Vous aborderez les différentes plantes utilisées et utiles dans les maux les plus courants chez les enfants, et sous quelle forme. Vous découvrirez quelques recettes maison utiles, avec des petites préparations à remporter chez vous. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

15 Rue des Armillières

Gignac 34150 Hérault Occitanie lafleursauvage@gmail.com

L’événement PRENDRE SOIN DES ENFANTS AVEC LES PLANTES Gignac a été mis à jour le 2024-02-16 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT