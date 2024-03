Pourquoi je ne serais jamais Luis Fernandez… une autre histoire du sport Auditorium, Le Quatro Baud, vendredi 29 mars 2024.

Conférence gesticulée de et par Anthony Pouliquen. Ancien sportif, aujourd’hui repenti, il explique pourquoi il a lâché le sport et pourquoi il ne se sera jamais Luis Fernandez… avec humour et auto-dérision.

19h Dès 12 ans, gratuit, sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-03-29

Auditorium, Le Quatro 3 avenue Jean Moulin

Baud 56150 Morbihan Bretagne

