Pour un flirt avec vous Eglise saint-Pierre, 1 juillet 2022, Mailly-Maillet.

Pour un flirt avec vous

Eglise saint-Pierre, le vendredi 1 juillet à 20:30

Flamm, le batteur du groupe Les Rabeats, rend hommage à l’un de ses grands héros en dehors des Beatles : Michel Delpech. Alors il lâche les baguettes de Ringo Starr pour s’emparer du micro du plus grand des crooners français. Pour un flirt avec vous est un spectacle, mais aussi un double album de 25 reprises sorti il y a peu, où Flamm chante et accommode le répertoire de Michel Delpech à son univers personnel, celui d’un grand garçon de cinquante ans. Sur scène se bousculent chansons et anecdotes, un passionnant voyage temporel à mi-chemin entre le concert et le théâtre. Comme il aime à le dire à qui sait l’entendre, les chansons de Michel Delpech ne sont rien d’autre pour lui que la bande originale de sa vie. Flamm est accompagné à la batterie par sa fille Laurette (le prénom n’est pas dû au hasard…), par son ami de toujours Gé Sorel à la guitare et par le très talentueux Philippe Messio aux claviers. AU PROGRAMME Chez Laurette, Inventaire 66, Wight is Wight, Pour un flirt, Que Marianne était jolie, Les divorcés, Le chasseur (encore appelé Les oies sauvages), Quand j’étais chanteur, Le Loir-et-Cher, et tant d’autres chansons, peut-être moins connues, mais tout aussi belles…



Saison culturelle Les Maillotines

Eglise saint-Pierre rue Eugene Dupré 89560 Mailly-Maillet Mailly-Maillet Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T20:30:00 2022-07-01T23:00:00