Exposition « Les animaux des Terres australes et antarctiques françaises, des sportifs de haut-niveau » Cette exposition, intitulée « Les animaux des Terres australes et antarctiques françaises, des sportifs de haut-niveau », offre aux visiteurs une immersion captivante dans la diversité et la richesse… Samedi 18 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Cette exposition, intitulée « Les animaux des Terres australes et antarctiques françaises, des sportifs de haut-niveau », offre aux visiteurs une immersion captivante dans la diversité et la richesse de la faune des districts austraux, des îles Eparses et de la terre Adélie. À travers différentes catégories telles que « Plongée en en apnée », « Natation synchronisée », ou encore « Marathon », les visiteurs auront l’occasion de découvrir notre faune emblématique à travers des visuels et anecdotes fascinantes. Ce voyage visuel est un véritable clin d’œil aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi qu’au passage de la flamme olympique à La Réunion le 12 Juin 2024.

Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.

