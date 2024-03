Exposition photos de l’artiste Gorg One Siège des Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre, samedi 18 mai 2024.

Une sélection des fresques monumentales créées par l’artiste Gorg One lors de sa résidence artistique dans les îles Australes (mars-avril 2024), à bord du Marion Dufresne, seront à découvrir sous forme d’exposition photos sur les rives de la Rivière d’Abord.

Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.

