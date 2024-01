A fleur de pot Saint-Pierre, dimanche 12 mai 2024.

A fleur de pot Saint-Pierre Bas-Rhin

Peu avant l’été, découvrez ce beau marché aux fleurs, ses animations et repartez avec tous ce qu’il vous faut pour vos jardinières ou votre jardin !

Depuis plus de 40 ans, A fleur de pot permet aux professionnels et jardiniers (amateurs pour certains) de présenter une large gamme de fleurs, plants de légumes, arbustes d’ornement. L’offre sera une nouvelle fois complétée par quelques stands de produits transformés.

Cela fait plusieurs années que l’événement entend promouvoir le jardin au naturel. Ses organisateurs insistent sur le respect de la nature et la transmission des bons gestes. Le comité des fêtes, l’amicale des pompiers de Saint-Pierre et l’école proposeront la buvette, des grillades, tartes flambées maison et pâtisseries.0 EUR.

Rue de l’église

Saint-Pierre 67140 Bas-Rhin Grand Est comitedesfetes.sp@gmail.com

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00



