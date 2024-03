« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Siège des Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

A travers 16 panneaux, les visiteurs découvriront les différentes facettes et enjeux des territoires de la collectivité. Cette exposition permanente est enrichie de maquettes de navires et d’animaux naturalisés.

Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.

