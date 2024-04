ATELIER DESSINS PAYSAGERS Saint-Pierre, samedi 1 juin 2024.

ATELIER DESSINS PAYSAGERS Saint-Pierre Haute-Garonne

Dans le cadre du programme de la Fête de la Nature et de la Lecture, rendez-vous à Saint-Pierre, derrière l’église, pour un atelier dessin !

A l’occasion de la Fête de la Nature et de la Lecture, initiez-vous au dessin de paysage.

Rendez-vous à Saint-Pierre, derrière l’église, pour cet atelier dessin animé par l’association Garozartistes ! Griffonneuses et griffonneurs n’hésitez pas, amenez vos plus beaux crayons et vos plus belles feuilles canson ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00

Rue de l’Église

Saint-Pierre 31590 Haute-Garonne Occitanie tourisme@coteauxdugirou.fr

L’événement ATELIER DESSINS PAYSAGERS Saint-Pierre a été mis à jour le 2024-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE