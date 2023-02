POINT DE BASCULE MJC LE TOTEM, 23 mars 2023, CHAMBERY.

MJC LE TOTEM (L.1-1123723, L.2-1123724, L.3-1123725) PRESENTE Chercheur-cycliste en métascience, Barthélémy Champenois a perdu de sa légèreté. Tout a commencé le jour où il a ouvert ce courrier d’Air France, proposant de compenser pour lui les émissions de CO2 de son vol pour New York. Il a choisi de refuser l’offre pour s’en charger lui-même et s’est retrouvé embarqué dans une course folle à la compensation carbone, le propulsant bien au-delà des limites de l’absurde. Nous le suivons dans sa quête de vérité, ses calculs, ses doutes, ses explications scientifiques et sa folie. Barthélémy cherche son chemin, entre la transformation intérieure, l’action individuelle, collective, militante, politique pour trouver des leviers à sa portée. Cie du Gravillon Conférence gesticulée A partir de 12 ans Durée : 90 min EUR13.8 13.8 euros

MJC LE TOTEM CHAMBERY 311, Fg Montmélian 73000

