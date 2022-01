« PLATINISTE, BRUITISTE, DÉCONSTRUCTION » – ARNAUD RIVIÈRE Le Mans, 24 janvier 2022, Le Mans.

2022-01-24 20:30:00 – 2022-01-24 22:30:00 Place Quinconces des Jacobins Maison de la Biennale(Théâtre P.Scarron)

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore, L’École Supérieure d’Art et de Design – Le Mans propose, en partenariat avec « Le Bon Accueil »:

« PLATINISTE , BRUITISTE, DÉCONSTRUCTION » de ARNAUD RIVIÈRE

Musicien autodidacte, Arnaud Rivière pratique l’improvisation libre à tendance bruitiste en solo, et en groupe.

Il utilise principalement un dispositif électroacoustique rudimentaire construit autour d’un électrophone réparé (moult fois), d’une table de mixage préparée et de quelques micros/ capteurs : une électronique primitive où le geste est primordial.

Entre performance et concert, ses prestations scéniques sont remarquées par leur énergie, leur intensité, leur implication physique rare dans les musiques électroniques et un goût pour le non-sense et la rupture qui conjuguent drame et comédie. Sans Paroles.

