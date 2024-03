PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Paulhan, jeudi 28 mars 2024.

PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Paulhan Hérault

« Mauvaises herbes”, plantes des trottoirs et des vieux murs, comment les observer, les connaître et contribuer à des actions de sciences participatives ?

Avec Jean Burger, naturaliste amateur.

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides.

En partenariat avec la mairie de Paulhan.

Sur inscription Participation libre et consciente.

Lieu donné à l’inscription.

« Mauvaises herbes”, plantes des trottoirs et des vieux murs, comment les observer, les connaître et contribuer à des actions de sciences participatives?

Avec Jean Burger, naturaliste amateur.

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides

En partenariat avec la mairie de Paulhan

Tarif participation libre et consciente.

Sur inscription via https://www.billetweb.fr/plantes-sauvages-murs-paulhan .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 17:00:00

fin : 2024-03-28 18:30:00

Paulhan 34230 Hérault Occitanie animation@demainlaterre.fr

L’événement PLANTES SAUVAGES DES MURS ET DES TROTTOIRS Paulhan a été mis à jour le 2024-03-16 par OT DU CLERMONTAIS