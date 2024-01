La Borne Place Jean Jaurès Château-Renault, mardi 6 février 2024.

Château-Renault Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06

fin : 2024-03-05

Art contemporain, Le pays où le ciel est toujours bleu

Vernissage prévu le mercredi 10 janvier à 17h, place Jean Jaurès

Deux expositions sont proposées successivement :

 Du 5 Janvier au 5 Février : Alexis Defortescu, peintre

 Du 6 Février au 5 Mars : Romuald Jandolo, plasticien

Le pays où le ciel est toujours bleu est un collectif d’artistes et un label de programmation

et de diffusion d’art contemporain. Cette micro architecture investit l’espace public en

itinérance en Région Centre-Val de Loire, grâce à une borne vitrée permettant de créer un

contact entre public et art contemporain.

0 EUR.

Place Jean Jaurès

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



