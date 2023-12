Bal-concert The swing shouters Place Gaston Bardet Château-Renault, 28 janvier 2024, Château-Renault.

Château-Renault Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28 18:30:00

The Swing Shouters c’est un mélange de cuivres et rythmes endiablés faisant trembler les parquets. Avec un répertoire balançant entre la Nouvelle-Orléans, Harlem et le Rhythm & Blues des années 1920-1950 ainsi que ses propres compositions. Né d’une rencontre entre deux musiciens, fondateurs de l’école de danse Swing & Shout à Tours, le quintet tourangeau ravi les fans du monde entier, surfant ainsi sur la vague actuelle du swing et du lindy hop.

5 EUR.

Place Gaston Bardet

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



