Flânez au marché Place du Marché Bagnoles de l'Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Place du marché (Bagnoles lac)

Marchés hebdomadaires, le matin :

• samedi

Sur la place du marché située derrière l’Office de Tourisme, les halles couvertes réservent un cadre pittoresque où légumes et fruits de saison côtoient les fromages, viandes et poissons. Prenez le temps de rencontrer les producteurs locaux et déguster les saveurs d’ici : miel, cidre, poiré et fromages normands AOP…

Renseignement Office de Tourisme 02 33 37 85 66.

2024-01-06 08:30:00 fin : 2024-01-06 12:30:00

Place du Marché

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Place du marché (Bagnoles lac)

Weekly morning markets :

? Saturday

On the market square behind the Tourist Office, the covered market halls offer a picturesque setting where seasonal vegetables and fruit rub shoulders with cheeses, meats and fish. Take the time to meet local producers and taste the flavors of Normandy: honey, cider, perry and PDO cheeses?

Information Tourist Office 02 33 37 85 66

Place du marché (Lago de Bagnoles)

Mercados matinales semanales:

sábado

En la plaza del mercado, detrás de la Oficina de Turismo, los mercados cubiertos ofrecen un marco pintoresco donde las verduras y frutas de temporada se codean con quesos, carnes y pescados. Tómese su tiempo para conocer a los productores locales y degustar los sabores de la región: miel, sidra, perada y quesos DOP de Normandía?

Información Oficina de Turismo 02 33 37 85 66

Marktplatz (Bagnoles lac)

Wochenmärkte, morgens :

? Samstag

Auf dem Marktplatz hinter dem Office de Tourisme bieten die überdachten Markthallen einen malerischen Rahmen, in dem Gemüse und Obst der Saison neben Käse, Fleisch und Fisch angeboten werden. Nehmen Sie sich die Zeit, um die lokalen Erzeuger zu treffen und die Köstlichkeiten der Region zu probieren: Honig, Cidre, Poiré und normannischer Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP)

Informationen über das Fremdenverkehrsamt 02 33 37 85 66

