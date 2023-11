Marché de Guebwiller Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller, 16 août 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Par ici les fruits et légumes de saison, les bons produits du terroir (fromage, charcuteries,..) et tant d’autres choses encore ! 2 fois par semaine, les épicuriens ont rendez-vous place de l’Hôtel de Ville pour faire leurs emplettes..

2023-08-16 fin : 2023-10-31 12:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Here you will find seasonal fruits and vegetables, good local products (cheese, cold cuts,…) and so much more! Twice a week, the epicureans have an appointment at the town hall square to do their shopping.

De esta forma, se puede acceder a frutas y verduras de temporada, a buenos productos locales (quesos, embutidos, etc.) y a mucho más dos veces por semana, los epicúreos se dan cita en la plaza del Hôtel de Ville para hacer sus compras.

Hier gibt es Obst und Gemüse der Saison, gute Produkte aus der Region (Käse, Wurstwaren,..) und so viel mehr! 2 Mal pro Woche treffen sich die Genießer auf dem Place de l’Hôtel de Ville, um ihre Einkäufe zu tätigen.

Mise à jour le 2023-03-06 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller