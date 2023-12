Nuits de la lecture à l’abbaye de Saint-Riquier Place de l’Église Saint-Riquier Catégories d’Évènement: Saint-Riquier

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00 . La bibliothèque départementale vous propose, en partenariat avec le Centre Culturel de rencontres de l’Abbaye de Saint-Riquier, et la direction des Sports, des animations pour tous à l’occasion des Nuits de la Lecture 2024 le samedi 20 janvier 2024 Programme des « Rendez-vous en corps ! », en continu de 15 h à 18 h Tournoi e.sport, blazepod, jeux de plateau, kogamata, expositions, ateliers, yoga, spectacle, table ronde et dédicaces de Sophie Jomain et Carène Ponte. Il y en a pour tous les goûts ! Pour consulter l’ensemble de la programmation des Nuits de la lecture :

Site web : https://www.nuitsdelalecture.fr/ 0 .

Place de l’Église

Saint-Riquier 80135 Somme Hauts-de-France

